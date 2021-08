In diesen Luxushotels können Sie im Oktober günstig urlauben

Einmal im Kempinski in Tirol oder im Wiener Bristol übernachten? Wer seinen Urlaub in diesen Nobelhotels verbringen will, der muss normalerweise ganz schön tief in die Tasche greifen. Nicht so vom 9. bis 16. Oktober.

In diesem Zeitraum werden die Zimmer nämlich im Rahmen der österreichischen Hotelwoche vergünstigt angeboten, zum Teil um die Hälfte.

Gäste können dabei wahlweise drei, vier, fünf, sechs oder sogar sieben Nächte buchen. Alternativ kann dabei zwischen Übernachtungen mit Frühstück und Übernachtungen inklusive Halbpension gewählt werden.

Maxx by Steigenberger

Die Nachfrage der Hotels ist groß. Insgesamt werden mehr als 20 Hotelleriebetriebe mit 4 oder 5 Sternen aus allen Bundesländern zu einer Teilnahme zugelassen. Mit dabei sind bis jetzt Spitzenhotels wie beispielsweise auch das "Maxx by Steigenberger" oder das neu eröffnende "Jaz in the City".

Die Idee hinter dem Projekt: So sollen unter anderem Berührungsängste zum 4 und 5 Sterne-Segment gemindert werden.

Buchungen für die erste Hotelwoche in Österreich erfolgen ausschließlich über den Veranstalter Culinarius. Die ersten Buchungen können ab sofort getätigt werden.