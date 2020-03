Geheimnisvolles Seoul: Zu Besuch bei Schamanen

Wir besuchen indes den Berg Inwang, im Westen von Seoul, der als ein spirituelles Reiseziel gilt. Hier gibt es ein Dorf, wo Buddhismus und Schamanismus nebeneinander existieren. In der koreanischen Geschichte retteten die Buddhisten immer wieder verfolgte Schamanen, erfahren wir. Zuerst ist es der Konfuzianismus der Joseon-Dynastie, dann sind es die japanischen Besetzer, die gegen die Schamanen vorgehen, und natürlich sind es auch Katholiken und Protestanten, die den Schamanen zu Leibe rücken. Heute jedoch gelten die Schamanen als der Inbegriff der koreanischen spirituellen Tradition. Die Buddhisten mögen sich mit den Schamanen arrangiert haben, aber nicht mit uns, denn im Guksadang Tempel schließt uns der Mönch die Tür vor der Nase, nachdem er uns grotesk „Annyeyong haseyo! Mudang?“ sagen hört, was so viel heißt wie „Guten Morgen! Schamane?“

Also begeben wir uns in ein Saju-Café in einer der dynamischsten Gegenden von Seoul, in Hongdae. Das Viertel punktet mit Dorfatmosphäre, es ist bevölkert von Studenten der nahe gelegenen Hongik Universität. Unzählige kleine Lokale haben bis spätnachts geöffnet. Im Saju-Café in Hongdae finden wir eine Wahrsagerin, die gut Englisch spricht. Die Wartezeit, um mit ihr zu sprechen, beträgt drei bis fünf Stunden. Wenigstens ist die Couch so bequem, dass wir den ganzen Tag dort verbringen könnten. Mit uns warten Mädchen, die auf der Suche nach einem Partner sind, und Paare, die von der Wahrsagerin wissen wollen, ob sie zusammenpassen.

Wahrsager gehen von Tisch zu Tisch und schwenken Rasseln, wir erkennen sie sofort: Solche Rasseln werden in schamanischen Ritualen verwendet. Ab und zu winken die Wahrsager auch mit bunten Fächern, und sie konsultieren Ordner voller wer weiß wie wertvoller Informationen.

Eine Kellnerin kommt, um die Bestellung aufzunehmen: Wir wählen eine einfache Weissagung, mittels Reiskörnern und antiker Münzen. Kostenpunkt 30.000 Won – rund 23 Euro. Dann kommt Saapin, unsere Wahrsagerin. „Heute ist alles nicht mehr so wie früher, wir haben die Qual der Wahl. Entscheidungen zu treffen ist schwer.“ Wir haben das gleichförmige Geräusch der Rasseln seit dreieinhalb Stunden in den Ohren. Es stört uns nicht, sondern versetzt uns eher in eine besonders aufnahmefähige Stimmung. Sind wir in Trance? Wir fragen Saapin, ob es in der Bar auch Schamanen gebe, und sie antwortet: „Natürlich, ich bin Schamanin,“ und es sind noch weitere Schamanen in der Bar. Vier der sieben Wahrsagerinnen sind Schamaninnen. Hier also wird das Geheimnis des Underground-Seoul gelüftet.

Apropos rituelle Utensilien, die gleichen Rassel haben wir in einem Antiquitätenladen am Flohmarkt von Insadong gesehen: 700.000 Won für eine echte antike schamanische Rassel, 530 Euro. Aber eigentlich ist sie identisch mit den neuen Rasseln, die in allen Geschenkartikelläden verkauft werden, wo es auch die Fächer gibt, mit denen im Saju-Café gewinkt wird, und die durchbohrten Münzen, die für die Weissagung verwendet werden. Ein paar Abende zuvor haben wir auch eine der vielen traditionellen schamanischen Tanzaufführungen miterlebt, und bemerkt, dass die Tänzerin in ihren wirbelnden Bewegungen, eine kleine Handtrommel verwendet, die Sogo, die wir auch in Insadong in einem Instrumentengeschäft gefunden haben.