Fremdenführer in Wien: "Derzeit dürfen wir gar nichts"

Sie zeigen ausländischen Gästen die Highlights und heimischem Publikum die unbekannten Seiten der Bundeshauptstadt - wäre nicht Corona. "Derzeit dürfen wir gar nichts", bedauert Christa Bauer, Präsidentin des Vereins der geprüften Wiener Fremdenführer. Dabei könnte man Stadtrundgänge problemlos unter allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen durchführen, betont sie im APA-Gespräch. Deshalb hofft sie, dass ihre Berufsgruppe ab 8. Februar wieder arbeiten darf.

"Da wundert man sich schon, dass Eislaufen und Skifahren gestattet sind"

Waren Führungen vor Weihnachten noch in eingeschränkter Form - etwa mit einer beschränkten Teilnehmerzahl - erlaubt, sei seit dem 26. Dezember "alles vorbei". "Ich dürfte nicht einmal mit einem Ehepaar gehen, obwohl wir dann nur zwei Haushalte wären", illustriert die Vereinschefin die aktuelle Lage. Das Arbeitsverbot stoße in der Kollegenschaft auf immer weniger Verständnis - zumal Führungen ja im Freien stattfänden. "Da wundert man sich schon, dass Eislaufen und Skifahren gestattet sind, aber kulturelle Aktivitäten an der frischen Luft untersagt."

Dabei wies Bauer in einem kürzlich veröffentlichten Appell an die Politik darauf hin, dass man diverse Pandemie-Vorgaben einhalten könne - etwa durch eine Führungsteilnahme nur nach vorheriger Anmeldung, Gruppengrößen von maximal 15 Personen oder das Tragen von FFP2-Masken.