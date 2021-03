Filmreife Plätze auf den Bahamas

Unverkennbar für die Bond-Fans unter den Besuchern: der Ocean Club mit seiner eleganten Auffahrt, James Bonds Strandvilla und natürlich die Bar, in der Bonds Lieblingsdrink, der legendäre Vesper, originalgetreu wie im Film serviert wird. Der Ocean Club des Four Seasons Resorts liegt am Cabbage Beach, einer der schönsten Strände der Inselwelt. Sean Connery drehte zweimal – Feuerball (1965) und Sag niemals nie (1983) – auf den Bahamas. Die bekannte Kampfszene wurde am Thunderball (Feuerball) Riff in der Nähe von Rose Island gedreht. Weitere Unterwasseraufnahmen entstanden in den Exumas – ein Distrikt der Bahamas, der aus über dreihundertsechzig Inseln besteht, die wegen ihrer Riffe und Höhlen ein beliebtes Ziel für Segler und Taucher sind.