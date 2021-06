Fernbusticket gekauft - darf ich aussteigen, wann ich will?

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Busticket für eine Fahrt von Wien nach München gekauft. Und entscheiden unterwegs, dass sie doch schon beim Zwischenhalt Salzburg aussteigen möchten, weil Sie dort kurzfristig einen Freund treffen möchten. Ist das eigentlich erlaubt?

Diese und ähnliche Fragen musste das Handelsgericht Wien in einer Klage klären, die der Verein für Konsumenteninformation (VKI) gegen die FlixMobility GmbH geführt hat. Das deutsche Unternehmen tritt unter der Marke FlixBus auf und bietet Busreisen in 29 Ländern, darunter auch Österreich, an.

Aufgrund einer Verbraucherbeschwerde hatte der VKI die Geschäfts-, Buchungs- und Beförderungsbedingungen des Unternehmens überprüft. Ergebnis: Das Handelsgericht erklärte jetzt alle 30 vom VKI beanstandeten Klauseln für unzulässig.