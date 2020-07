Traumhafte Terrassen mit Ausblick

An einem der schönsten und natürlichsten Küstenabschnitte in der Türkei, in Lykien, befindet sich der Hillside Beach Club. Dank der geschützten Lage in der hauseigenen, tiefblauen Kalemya-Bucht, die nur durch eine einzige Zufahrt erreichbar ist, finden Gäste in diesem Ferienresort eine kleine, ungestörte Welt für sich. Auf großflächigen Holzdecks im Wasser genießen Gäste am Silent Beach einen schwimmenden Strand zwischen Pinienwäldern und sonnen sich auf bequemen Sonnenbetten. Über die Beach Order App des Hotels lassen sich Getränke und Snacks bequem bestellen und direkt an die Liege gebracht werden