Die schönste Villa der Toskana: am Arno, gleich bei Florenz

Was für ein meisterhaftes Monument an behutsam bewahrter Geschichte, an herzlichem Charme, an dezenter Klasse, an atemberaubender Anmut und an aristokratischer Größe! Die Liste der Erbauer und Eigentümer liest sich prompt wie ein europäischer Adelskalender – von Italien über Frankreich bis zu Russland und England.

Gäste der Villa La Massa: Clarke Gable bis Madonna und Bowie

Seit 1953 wurde das Anwesen in ein Hotel umgeformt, was auch den „Gotha der Weltstars“ magisch anzog: Im Gästebuch finden sich so klangvolle Namen wie Clarke Gable, Gregory Peck, Winston Churchill, Madonna und David Bowie, der hier 1992 seine Frau, das somalische Supermodel Iman, über die Schwelle trug. Für seine mehrtägige Hochzeitsfeier hatte der (2016 verstorbene) britische Popstar das Haupthaus samt allen Nebengebäuden und Villen ausgebucht.