Die Dramatik der Toskana: That's Amore

Die wahre Wundermaschine aber, die seine Toskana-Impressionen in den Rang der Besonderheit hebt, ist die Drohne. Von jenem geradezu unsichtbaren Fluggerät aus vermag er so atemberaubende Aufnahmen zu schießen, dass man als Betrachter inne hält und, wie man so schön sagt, "ein Aug aufreißt": Sind das nicht die elf Türme von San Gimignano, die weithin sichtbaren Wolkenkratzer des Mittelalters? Und das, ist das nicht die ovale Piazza in Lucca? Si si, ist es, tatsächlich. Großartig auch die Aufnahme der so genannten Balze von Valdarno bei Arezzo. Die bizarren Felsformationen haben es sogar Leonardo da Vinci angetan. Er war von diesem geologischen Wunder so sehr beeindruckt, dass er die Felsnadeln als Hintergrund seines berühmtesten Bildes wählte. Glauben Sie nicht? Dann googeln Sie „Mona Lisa“ und schauen einmal nicht, ob die Dame lächelt, sondern betrachten sie die dekorative Landschaft im Hintergrund genauer.



Ja, so hat man das wirklich noch nie gesehen. Eine Drohne macht’s möglich. Denn sie lässt sich so sanft über Land und Leute manövrieren, dass Aufnahmen gelingen, von denen Fotografen zuvor nur träumen konnten. Kein Wunder, dass der überschaubare Markt der „Fotobücher von oben“ derzeit mit Drohnenaufnahmen geradezu überschwemmt wird. In Österreich etwa sollen laut ÖAMTC bis zu 100.000 Drohnen unterwegs sein. Natürlich, nicht alle auf einmal, nicht alle mit Kameras bestückt. Und nicht alle auf einem gemeingefährlichen Kurs. Aber nicht erst einmal machten übermütige Drohnenpiloten Schlagzeilen, weil sie mit ihren Geräten Notarzthubschraubern oder Passagiermaschinen verdächtig nah kamen.