Kochkunst

Einfach und ehrlich ist die Küche an diesem Ort, der ideale Kontrast zu den so zahlreichen Fünfsternehotels in Ravello, in denen sich viele amerikanische Touristen tummeln, um für ein paar Tage ihren Traum von Italien zu leben. Dabei erfüllt sich dieser vielmehr in einer kleinen Trattoria um die Ecke.

Man kann ein paar Antipasti bestellen, diverse Ministre, dazu zählt hier die Bohnensuppe ebenso wie jede Form von Pasta, ganz klassisch, Bolognese selbstverständlich mit Fettuccine, Penne immer all’arrabbiata, danach Pesce oder Carne und am Ende ein Tiramisù, so cremig, wie es sonst kaum jemand zustande bringt. Am besten aber, man bestellt gar nichts, sondern lässt Netta, mit ihrer so charmanten Schürze und der rosa Blumenspange im Haar, bringen, was sie für richtig hält.

Im Prinzip hat sie immer recht, sie weiß präziser, was der Gast will, als dieser selbst, eine gute Wirtin ist ja die beste Psychologin. Und die Einheimischen denken gar nicht daran, sich die Karte geben zu lassen, sondern wollen nur, dass Netta für sie denkt.