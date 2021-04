Das große KURIER Reise-Quiz zur Ferien Messe Wien

Einsendungen an reise@kurier.at, Einsendeschluss ist Mittwoch, 28. April 2021

Wer am Gewinnspiel teilnehmen will, nennt bei der Einsendung unbedingt das Kennwort jenes Preises, um den er/sie am Online-Reisetag mitspielen möchte. Die Kennwörter stehen am Ende der Preis-Beschreibungen. Für die Teilnahme am Online-Gewinnspiel ist ein Computer/Handy mit „Zoom“-Software erforderlich. Zoom ist ein Videokonferenz-Dienst, mit dem Sie sich mit anderen virtuell treffen können, siehe Website zoom.us. Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher im Sinne des KSchG ab 18 Jahren, die weder Mitarbeiter des Kooperationspartners noch des KURIER oder mit diesem verbundener Unternehmen sind. Die Gewinner werden unter allen rechtzeitig eingelangten Einsendungen mittels Ziehung unter Ausschluss des Rechtswegs ermittelt und persönlich verständigt; darüber hinaus wird über das Gewinnspiel keinerlei Korrespondenz geführt. Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.kurier.at/reise. Zur Abwicklung des Gewinnspiels kann die Weitergabe der Daten der Teilnehmer z.B. zur Übergabe des Preises erforderlich sein. An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter https://kurier.at/datenschutz