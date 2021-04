KURIER Reise-Quiz: Infos zu Teilnahmebedingungen und Datenschutz

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis für Gewinnspiel:

Quiz-Weltreise: Rätsel lösen und Traumurlaube gewinnen

Für diese Aktion werden alle bis spätestens Mittwoch, 28. Jänner 2021 eingelangten Online-Mitteilungen mit den nötigen Mindestangaben berücksichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher (im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes) ab 18 Jahren mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Österreich, ausgenommen Mitarbeiter (und deren Angehörige) des Veranstalters und jeweils verbundener Unternehmen sowie des Kooperationspartners und jeweils verbundenen Unternehmen.

Teilnehmen können nur jene, die sämtliche Personenangaben wahrheitsgetreu ausfüllen, da nur namentlich bekannte Teilnehmer mit einem Preis prämiert werden können. Sollten die Angaben nicht der Wahrheit entsprechen oder sonst wie gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen werden, kann ein Ausschluss aus dem Bewerb erfolgen. Der jederzeitige Abbruch des Gewinnspiels, insb. wegen technischer oder rechtlicher Probleme, bleibt vorbehalten.

Pro Tag und Person kann eine Stimme verteilt werden. Der KURIER behält sich das Recht vor, einzelne TeilnehmerInnen zB wegen Übermittlung falscher Daten, bei Verletzung von Rechten Dritter sowie aufgrund von Manipulationsverdacht vom Bewerb auszuschließen. Wir bitten deshalb alle TeilnehmerInnen um Fairness.

Die Gewinner werden unter allen gültigen Einsendungen unter Ausschluss des Rechtswegs gezogen und persönlich verständigt und in der Folge gegebenenfalls im KURIER und / oder auf kurier.at und / oder schautv.at vorgestellt. Darüber hinaus erfolgt keinerlei Korrespondenz über das Gewinnspiel.

Der Rechtsweg sowie Barablöse von Gewinnen (auch bei Absage) sind ausgeschlossen. Die Verwendung / Inanspruchnahme von Sach- oder Dienstleistungspreisen erfolgt stets auf Gefahr des/der Gewinner/s bzw der GewinnerInnen.

Der Gewinnspielveranstalter übernimmt keine Haftung für Datenübertragungsdefekte bei der Teilnahme bzw. bestimmte Eigenschaften oder Funktionen der von Dritten zur Verfügung gestellten Gewinne; Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche wegen angeblicher Leistungsmängel sind an den jeweils angegebenen Kooperationspartner (Hersteller/Anbieter) zu richten. Für die Entrichtung allfälliger mit dem Gewinn verbundener Steuern oder sonstiger gesetzlicher Abgaben hat/haben der/die Gewinner zu sorgen.

Ein Abbruch bzw. eine vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels (auch ohne Angabe von Gründen) bleibt vorbehalten.

Allgemein:

Veranstalter sowie alleiniger Datenschutz-Verantwortlicher im Sinn der EU-DSGVO ist die KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG, Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien, Tel. +43 5 9030-0 , reise@kurier.at, KURIER ReiseGenuss.

Die detaillierten Aktionsinfos und Teilnahmebedingungen sind zu finden unter kurier.at/reise.

Hinweise zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Teilnehmerdaten lediglich für die Dauer des Gewinnspieles speichern. Nach Beendigung des Gewinnspieles werden Ihre Teilnehmerdaten bis spätestens 10. Mai 2021 gelöscht.

Die Daten der Teilnehmer werden vom Gewinnspielveranstalter entsprechend unserer Datenschutzerklärung zur Abwicklung des Gewinnspieles und allenfalls zu Zwecken der Direktwerbung sowie zur allfälligen Auswertung des persönlichen Verhaltens und der Interessen zum Zweck effizienter Direktmarketingmaßnahmen erfasst und verarbeitet. Der Datenverarbeitung zur Direktwerbung und Verhaltens-/Interessensbewertung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Zur Abwicklung des Gewinnspiels kann die Weitergabe der Daten der Teilnehmer an Partner des Gewinnspielveranstalters (zB zur Übergabe des Preises), der diese Daten ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, erforderlich sein. An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt im Rahmen des Gewinnspieles in Zusammenarbeit mit Telekurier Online Medien GmbH & Co KG und Ferien-Messe Wien (Reed Messe Wien GmbH

Messeplatz 1, 1020 Wien, ferien@reedexpo.at) zur Abwicklung der Aktion und nur für diese Dauer.

Wir weisen auf Ihr Recht auf Löschung, Richtigstellung, Auskunft, Widerruf und Widerspruch sowie auf Ihre Beschwerdemöglichkeit bei der Datenschutzbehörde hin.

Unsere Datenschutzerklärung ist abrufbar unter https://kurier.at/datenschutz .

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere diese.

Ich bin mit der Verwendung meiner Daten im Rahmen einer Folgeaktion und / oder weiteren Verwendung von Ferien-Messe Wien / für Marketingaktivitäten des KURIER Medienhauses /einverstanden.