Cook Inseln: Wenn der Südsee-Traum zur Realität wird

Hollywood-Ruhm für winzige Insel

In die perfekten Sandstrände dieser Motus haben schon viele Promis ihre Zehen gesteckt. Am berühmtesten wurde aber das Inselchen Akaiami, und zwar in den Fünfzigerjahren. Da war es eine der Stationen der „ Coral Route“, die mit einem riesigen Wasserflugzeug regelmäßig betuchte Menschen zwischen Neuseeland und Tahiti beförderte. Heute sieht man noch die Reste der Unterkünfte, in denen John Wayne oder Marlon Brando bei angeblich recht zahlreichen Cocktails auf den Weiterflug warteten.Der Höhepunkt der Bootstour für Normalurlauber – die Cook Islands sind übrigens um einiges günstiger zu bereisen als die vergleichbaren Südsee-Atolle Tahitis – ist dann „ One Foot Island“. Dort kann man in einem winzigen Postamt nicht nur Ansichtskarten nach Hause schicken (die tatsächlich nach drei Wochen ankamen), sondern das „One Foot-Logo“ auch in den Pass stempeln lassen. Und vor allem am schönsten Strand der Lagune liegen, mit atemberaubenden Ausblicken auf Wasserfarbenspiele, Sandbänke und Palmen am Horizont.