Gallura: Die unbekannte Region zwischen Korsika und Sardinien

Sarden oder Korsen?

Sarden oder Korsen? Jedenfalls in erster Linie nicht als Italiener oder gar als Franzosen verstehen sich die Galluresen, obwohl ihre Nationalflagge die italienische Trikolore und ihr Wappentier der gallische Hahn ist. Der Name Gallura, so erzählen sich ihre Bewohner wohl augenzwinkernd, stamme ursprünglich von den Gockeln, die man im nahen Korsika krähen hört. In Wahrheit haben die Galluresen lange schon gelernt, von den Großmächten, die sich immer wieder ihre Küsten einverleibten, stets die augenfälligsten Seiten zu bewahren. Ebenso vielfältig ist die regionale Küche. Von der deftigen Brotsuppe Suppa Cuata über die mit Ricotta gefüllten und Zimtzucker bestreuten Puligioni-Ravioli bis zum edlen Vermentino di Gallura-Weißwein.

Filigheddu lässt den Blick wieder in die Ferne schweifen. Bevor er Touristen als Bootsführer zu den Inseln zwischen Korsika und Sardinien schipperte, war er als Seemann auf allen Weltmeeren unterwegs. Die erste Insel, die Filigheddu ansteuert, ist die flache Île Piana, direkt der Hauptinsel Korsika vorgelagert. Zwar fehlen ihr die spektakulären Granitfelsen ihrer Nachbarinseln, das Meer vor ihrem feinen Sandstrand leuchtet jedoch in einem karibischen Smaragdgrün. Im klaren Meer umschwärmen Hunderte glitzernde Bandbrassen die schnorchelnden Touristen.