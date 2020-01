Ein Hoch auf den Norden Teneriffas

Am Morgen schauen wir aus dem Fenster. Wow! Wir reiben uns die Augen. Wir befinden uns mitten in dichten Bananenplantagen. Direkt unter diesem grünen Staudenmeer liegt das echte Meer. Mit kleinem Strand, an dem sich – wie wir später feststellen – fast nur Einheimische tummeln. An unserer Eingangstür hängt ein Sackerl mit frischem Gebäck, der Kühlschrank ist gefüllt mit allem, was man noch für einen guten Start in den Tag braucht. Im Garten und im Erdgeschoß unseres Hauses herrscht geschäftiges Treiben: Es wird geputzt, gejätet, gegossen, parliert. Viele spanische Gäste sind hier mit ihren Kindern, die den Pool für sich okkupieren. Paare und Familien, die die gediegene Ruhe abseits des Touristenrummels genießen. Silvia kommt atemlos in den Gymnastikraum hereingestürmt – die Yogalehrerin, die an diesem Sonntag nur eine Schülerin hat. Eine ziemliche Herausforderung für mich.

Dann kreuzt Alberto auf. Mister Lässig in Jeans, gestreiftem Baumwollhemd und Espadrilles, die wie Sneakers aussehen. „Hola“, sagt Señor Del Hoyo, macht ein bisschen Frisch-angekommene-Gäste-Smalltalk und fragt: „Would you like to have a tour with me?“ – „Si, si, naturalmente“ antworten wir und steigen in Albertos alten Jeep. Er ist der Besitzer der Hacienda de las Cuatro Ventanas. Alter kanarischer Adel. Seine Vorfahren zählten zu den Ersten, die Ende des 15. Jahrhunderts die Insel in Besitz nahmen. Alberto arbeitete viele Jahre lang als erfolgreicher Marketing-Manager in Madrid und im Ausland, bis ihn die Erkenntnis einholte, dass es sinnvoller sei, seine Kenntnisse über Qualitätsbewusstsein und Vermarktung auf das eigene Familienerbe anzuwenden. Mit seiner Mutter, die sich ums Design kümmerte, machte er sich an die aufwendige Renovierung der brach liegenden Immobilien. Heute vermietet er mit seinem Unternehmen Be Tenerife sechs Haziendas – die einen ganz traditionell, die anderen in modernem Stil.

Alberto fährt mit uns in die Berge. Im wildromantischen Anaga-Gebirge wandern wir auf dem Weg der Sinne durch den dichten Wald. Wir bleiben an Aussichtspunkten stehen, an denen uns die Landschaft zu Füßen liegt. Passieren alte, kaum bewohnte Ortschaften, in denen sich die Häuser an die steilen Hänge klammern und kehren mittags in der Taverne von Oma Paca ein, wo man sich das Essen – traditionelle Hausmannskost – noch brodelnd in den Töpfen aussuchen kann.Auf dem Weg zurück, der wieder über endlose Serpentinen führt, zeigt uns Alberto noch von einer Anhöhe aus den Strand von Las Teresitas nördlich der Hauptstadt Santa Cruz, einen der populärsten Strände der Insel.