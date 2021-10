Bunte Welt: So habt ihr Wien garantiert noch nie gesehen

Aber der Herbst zieht sich ja auch mitten durch die Stadt und begegnet uns an fast allen Straßenecken und sei es nur in Form knallrot bewachsener Hausmauern. Volksgarten, Burggarten, Stadtpark, Augarten, Pötzleinsdorfer Park, Schlosspark Schönbrunn, WIG samt Kurpark Oberlaa und noch so viele weitere Orte – sie alle zählen zu meinen Lieblings-Naturschauplätzen in Wien. Nicht nur im Herbst. Und auch der Zentralfriedhof gehört dazu. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die vielen großen Bäume, in Alleen angeordnet oder verstreut auf dem Friedhofsgelände und der so verwunschen aussehende alte jüdische Friedhof sind im Herbst besonders fotogen. Abgefallenes Laub als Farbkleckse auf Grabsteinen, mit Tautropfen behangene Spinnennetze auf Kreuzen und dazu das Gekrächze der Saatkrähen. Hier kann man eine so richtig gute Herbstmelancholie aufreißen.