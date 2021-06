Buenos Aires: Wer das Rätsel löst, darf in die coolste Bar

Laura weiß, wo man in La Boca oder der Calle Florida den besten Wechselkurs bekommt. Sie zeigt uns nach der professionellen, touristischen Tango-Show mit Dinner in welcher Milonga (Tangobar) Einheimische am späten Nachmittag Kopf an Kopf in wundervolle Tangoklänge versinken und in uns Sehnsüchte wecken. Elegant, europäisch ist nicht nur die Architektur dieser Stadt. Wie aus dem Ei gepellt, als ginge sie sonntags zur Kirche, verlässt die ältere Generation selbst zum Zeitung holen das Haus. In Buenos Aires gehen die Lichter niemals aus, weil die Party niemals endet.