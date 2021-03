Das ist der berühmteste Architekt Amerikas

DerUS-Schriftsteller wohnt in einem hundert Jahre alten Holzhaus, das Wright einst in Montecito, nördlich von Los Angeles (in der Nähe residieren auch Meghan und Harry), geplant und gebaut hat. Das Haus und die Biografie des exzentrischen Architekten, der so manchen Bauherren mit seinen Visionen in den Ruin getrieben hat, faszinierten Boyle so sehr, dass er sogar einen Roman („Die Frauen“) über Frank Lloyd Wright schrieb.