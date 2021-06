Vier Tage, vier Routen: Die besten Tipps für Budapest

Wussten Sie, dass....

… Schriftsteller Ferenc Molnár das Café New York äußerst heiß geliebt hat? Er soll den Schlüssel dazu in die Donau geworfen haben, damit es nie mehr zusperrt. Sagt zumindest die urbane Legende.

… der bunte Zauberwürfel von Ernő Rubik aus Budapest erfunden wurde?

… hier die erste elektrische U-Bahn (gebaut zwischen 1894-1896) auf dem europäischen Kontinent fuhr? In London gab es das Verkehrsmittel schon früher, aber nur mit Dampfloks. Dafür war die Strecke in Budapest mit vier Kilometern weitaus kürzer.