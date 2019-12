Bekannt aus "The Crown": Dinieren und schlafen wie die Royals

Königlich ins neue Jahr starten: Das spektakuläre Belvoir Castle öffnet seine Tore für drei exklusive Aufenthalte. Am 31. Dezember 2019 sowie am 11. und 25. Januar 2020 bietet das Schloss zum ersten Mal jeweils eine Übernachtung in der luxuriösen King’s Suite an. Pro Aufenthalt dürfen sich zwei Gäste auf eine Nacht in der noblen Grand Suite freuen, die früher dem Hochadel als Unterkunft diente.

Heute dient das Schloss als Drehort für Filme und Serien: So wurde die Kulisse für die mehrfach prämierte Serie "The Crown" genutzt, in der sie das Schloss Windsor darstellt. Außerdem ist die Suite im Historienfilm "The Young Victoria" zu sehen.