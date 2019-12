Geheimtipp: Ireland's Hidden Heartlands: Im Herzen Irlands auf neuen Pfaden

Ganz in die Gegenwart zurückgeholt werden Besucher in der Woolen Mill („Wollmühle“) von Anke und Eugen McKernan in Tuamgraney weiter südlich nahe dem Lough Derg. Das Ehepaar kaufte uralte Webmaschinen und automatisierte sie. Ein Holzschiffchen an dem die Webfäden fixiert werden, wurde früher per Hand zwischen den Grundfäden durchgefädelt. Umgebaut flitzt es automatisch so schnell hin und her, dass es das Auge nicht mehr erfassen kann.