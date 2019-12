Achtung Neuerung! Mit diesen Infos geht es gut ins Reise-Jahr 2020

Bevor Sie es als Running Gag abkanzeln: 2020 soll in Berlin der neue Hauptstadtflughafen ( BER) eröffnen. Tegel schließt am 8. November 2020, " BER" eröffnet am 31. Oktober. Es bleibt abzuwarten, ob der Betreiber den Zeitplan diesmal wirklich einhalten kann.

Neuer Flughafen in Südböhmen: "In der Nähe des tschechischen Budweis wird am 1. Mai 2020 der South Bohemia International Airport seinen Betrieb aufnehmen. Damit erhält Südböhmen einen internationalen Flughafen, der besonders für die benachbarten Regionen in Ober- und Niederösterreich interessant werden könnte", sagt ÖAMTC-Touristikerin Maria Renner.

Gebühr für Tagestouristen in Venedig: Die Stadtregierung von Venedig wollte bereits im heurigen Mai eine Eintrittsgebühr von Tagestouristen verlangen. Da sich die Umsetzung schwieriger als erwartet gestaltet, wurde der Start für die Gebühreneinhebung auf einen noch offenen Zeitpunkt im Jahr 2020 verschoben.

E-Visum für Neuseeland: Seit 1. Oktober 2019 ist es für Neuseeland-Reisende (auch Transitreisende) verpflichtend, vor der Reise ein E-Visum zu beantragen. Die Beantragung kostet online 12 Neuseeländische Dollar (ca. 7 Euro) – etwas günstiger ist es über eine App am Smartphone. Bei der Beantragung wird auch eine Touristenabgabe in Höhe von umgerechnet rund 20 Euro fällig.

Kurzzeit-Visum für Russland: Kürzlich wurde die Einreise in die russischen Exklaven Kaliningrad sowie in das Leningrader Gebiet und nach St. Petersburg erleichtert – österreichische Reisende können nun für Kurzaufenthalte bis zu maximal acht Tagen kostenlos ein elektronisches Visum beantragen. Der Antrag muss auf der Webseite des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation unter electronic-visa.kdmid.ru ausgefüllt und ein digitales Foto beigelegt werden.

Einreisen nach Südafrika erleichtet: "Für Familien, die einen Südafrika-Urlaub planen, wird der bürokratische Aufwand vor Reiseantritt deutlich geringer: Ab sofort benötigen Eltern für sich und ihre Kinder neben gültigen Reisepässen keine zusätzlichen Dokumente mehr", so die ÖAMTC-Expertin. Das gilt auch, wenn nur ein Elternteil mit dem Kind in Südafrika einreist oder das Kind von einer dritten Person begleitet wird. "Reisen Minderjährige jedoch nicht in Begleitung Erwachsener, sind nach wie vor zahlreiche Unterlagen erforderlich". Eine ausführliche Übersicht ist auf der Website des Department of Home Affairs verfügbar: dha.gov.za.

Reisepass noch gültig? 2020 gilt in Österreich als "Megapassjahr": Jeder sechste österreichische Reisepass verliert seine Gültigkeit – betroffen sind in Summe etwa eine Million Reisepässe. Wer bis März wartet, um einen neuen Pass zu beantragen, muss mit langen Wartezeiten rechnen. 2Besser man nutzt die antragsschwächeren Monate bis Februar 2020 – in diesem Zeitraum ist die Ausstellung des neuen Reisepasses laut Innenministerium binnen weniger Tage gewährleistet", so Renner.

Eine Übersicht aller Neuerungen finden Sie auch unter www.oeamtc.at/neuerungen-2020.