Neue Destination: Wizz Air fliegt nach Jerewan

Die Lowcost-Airline Wizz Air bietet mit Jerewan in Armenien eine neueste Reisedestination ab Wien an. Die Stadt wird ab 3. April 2020 angeflogen, die Preise starten bei 24.99 Euro - one way und ohne Trolley oder Aufgabegepäck. Ab dann wird die neue Destination jeden Montag und Freitag angeflogen. Die Tickets können ab heute, 16. Dezember 2019, gebucht werden.

Die neue WIZZ-Destination Jerewan ist die älteste Stadt Armeniens und liegt direkt am Kaukasus. Berühmt ist die Stadt für ihr historisches Stadtzentrum und die vielen Monumentalbauten aus der Sowjetära. Die Route wird mit dem Airbus A321 vom Flughafen Wien aus angeflogen.