10 kuriose Fakten über die USA und Kanada

Ob Empire State Building, Grand Canyon oder Ahornwälder: Zahlreiche nordamerikanische Wahrzeichen, Landschaften und Städte sind weltberühmt. Doch die USA und Kanada sind genauso vielfältig, wie sie groß sind, und halten daher so manche Überraschung bereit. Canusa Touristik (www.canusa.de) hat zehn kuriose Fakten über Nordamerika gefunden, die auch Kenner der beiden Länder staunen lassen.

1. Das Land der Bäume

Die Welt ist Heimat von über 3 Billionen Bäumen. Ganze zehn Prozent stehen davon in Kanada. Das zweitgrößte Land der Welt umfasst eine Fläche von 979 Millionen Hektar - von denen ganze 40 Prozent bewaldet sind. Das sind etwa 300 Milliarden Bäume im Land. Pro Kopf gerechnet kommen auf jeden Kanadier also fast 9.000 Bäume.

2. Ein Teenager als Flaggen-Designer

Weltweit kennt man das Design der amerikanischen Flagge. Das ikonische Sternenbanner besteht aus 7 roten und 6 weißen Streifen, die für die 13 Gründungsstaaten stehen, und aus einem blauen Flaggenfeld, dessen derzeit 50 weiße Sterne die 50 Bundesstaaten der USA symbolisieren. Das berühmte Design stammt aus dem Jahr 1958. Schöpfer war der 17-jährige Robert Heft, ein Schüler aus Ohio. Er reichte seinen Entwurf beim Kongress ein, wo er 1959 schließlich angenommen wurde.

3. Kanada oder Mars?

Teile Kanadas können im Winter extrem kalt werden. Den Niedrig-Temperaturrekord hält eine Messung am 3. Februar 1947 im Yukon Territorium: Eisige -63 Grad Celsius wurden hier gemessen. Zum Vergleich: Die mittlere Temperatur des Planeten Mars liegt bei -55 Grad. Wer einen warmen Sommerurlaub in Kanada verbringen möchte, sollte sich davon aber nicht abschrecken lassen: Im Sommer klettern die Temperaturen in vielen Teilen des Landes auf bis zu 30 Grad Celsius an.

4. Mehr Whiskey als Menschen

Kentucky ist der Geburts-Staat des weltberühmten Bourbon Whiskeys. Ganze 95 Prozent des weltweit getrunkenen Bourbons stammen aus dem Bundesstaat. Es ist also vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass in Kentucky mehr Fässer des Whiskeys stehen, als der Staat Einwohner zählt. Insgesamt kommen auf eine Bevölkerung von 4,3 Millionen Menschen 4,7 Millionen Fässer der karamellfarbenen Spirituose.

5. Keine offizielle Sprache

Streng genommen haben die USA keine offizielle oder nationale Landessprache, denn es wurde auf Bundesebene schlichtweg nie eine festgelegt. Allerdings gilt Englisch in 32 Bundesstaaten als die offizielle Sprache. Auf Hawaii ist sowohl Englisch als auch Hawaiianisch als offizielle Sprache dokumentiert, in Alaska sind neben Englisch sogar 20 einheimische Sprachen offiziell anerkannt.

6. Pizza überall

Die Amerikaner sind Pizza-Fans: Jeden Tag verzehren sie etwa 100 Hektar Pizza. Jährlich kommen sie damit auf eine Gesamtzahl von etwa 3 Milliarden verkaufter Pizzen. Der mit Abstand beliebteste Pizzabelag ist Peperoni, der ganze 36% aller Bestellungen ausmacht. Insgesamt zählt die USA rund 61.300 Pizzerien.

7. Ein Missverständnis mit Folgen

Im Jahr 1535 erkundigte sich der französische Entdecker Jacques Cartier bei Bewohnern der Region um das heutige Québec nach einer Wegbeschreibung zum Dorf Stadacona. Diese antworteten mit dem Wort „Kanata“, das in der Sprache der Sankt-Lorenz-Irokesen „Dorf“ oder „Siedlung“ bedeutete. Cartier hat dies wohl missverstanden und nannte das gesamte Gebiet, das von dem in Stadacona residierenden Häuptling Donnacona beherrscht wurde, fortan „ Kanada“. Ein Name, der hängenblieb.