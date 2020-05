Südafrika: Der Leopard ist zurück

Auch seine Sorgen teilt Sean mit den Gästen. Er wartet auf Feuer. Kürzlich brannte es im angrenzenden Flower Valley und Sean hoffte, dass die Flammen auf sein Gebiet überspringen. Doch – wie so oft – kam die Feuerwehr mit Helikoptern und schüttete Wasser auf die Glut. Sean schaut sorgenvoll auf seine Büsche. Dieses Fynbos-Feld ist alt und wird eines natürlichen Todes sterben. Nur wenn es brennt, springen die vielen Pflanzensamen auf. Der Wind verteilt sie über die mit Asche bedeckte Erde, die so nährstoffreich ist, dass es nach dem ersten Regen wie in einem Gewächshaus spießt und gedeiht. Der natürliche Zyklus für den Fynbos dauert fünfzehn Jahre. Erst seit der Mensch eingreift, brennt es entweder zu häufig oder – wenn gelöscht wird – zu selten.

Auch Mike Fabricious mag all die Blüten und Blätter, doch seine Augen leuchten, wenn er an die Tierwelt im Fynbos denkt. Besonders die Räuber. Regelmäßig streift er mit seinem vierbeinigen Freund Monk nachts beim Licht des Mondes durch den Fynbos. Nachdem auf dem Grootbos-Gelände die schädlichen Alien-Pflanzen herausgerupft waren und die Pflanzenwelt wieder ins Reine kam, kehrten die Insekten zurück, dann die Vögel, die Mäuse und Antilopen. Schließlich fand auch der Kap-Leopard, dass Grootbos ein feines Revier sei. Mikes Augen leuchten, denn vor einiger Zeit tappte eine Leoparden-Mama mit zwei puscheligen Babys in seine Kamera-Falle.

Für die Farmer war der Fynbos lange nichts als wertloses Gestrüpp. Doch wenn sie heute erfahren, dass auf ihrem Land eine weltweit einzigartige Pflanze wächst oder dass der Kap-Leopard dort umherstreift, ändern sie ihre Meinung. Grootbos-Besitzer Michael Lutzeyer sitzt auf der Terrasse seiner Lodge und schaut auf den Ozean, der in der Ferne glitzert. Wale gleiten dort durchs Wasser und in den Felshöhlen finden sich Zeugnisse der Khoisan, die hier schon seit der Steinzeit lebten. „Als ich Anfang der 1990er-Jahre herkam und dieses Stück Land kaufte, hatte ich keine Ahnung, dass daraus einmal ein Naturreservat werden würde. Dankbar bin ich vor allem unseren Gästen. Sie verbringen hier in allererster Linie ihren wohlverdienten Traumurlaub – doch gleichzeitig helfen sie, dieses einzigartige Paradies zu erhalten.“