Wo die Masai ihre Ziegen vor Löwen schützen müssen: Kenia

Anreise

Über Nairobi oder Mombasa; Tickets (Hin- und Rückflug) ab ca. 650 €, z. B. bei Turkish Airlines (via Istanbul) oder KLM/Kenya Airways (via Amsterdam).

CO2-Kompensation via climateaustria.at: 33 €.

Viele Touristen kombinieren eine Safari mit Badeurlaub an der Küste. Der Flugtransfer in die Masai Mara dauert ab Nairobi ca. 1 Stunde, ab Mombasa 2 Stunden. Die Hauptsaison ist von Juli bis Oktober – die Zeit der großen Tierwanderungen

Unterkünfte

In teilgemauerten Komfort-Zelten mit eigener Dusche und Veranda. Die Standard-Version fasst drei Personen, die Luxus-Variante bis zu fünf Bewohner

Angebot

Das Büro „Flieg und Spar“ in Bad Vöslau ist Partner des „Kilima Camp“ in Österreich. Es bietet eine Safari mit zwei Nächten im Camp inkl. Pirschfahrten, Parkeintritten und Transfer von/nach Mombasa um 1.079 € (Nebensaison) bzw. 1.279 € (Hauptsaison) an; Zusatztage kosten 420–480 €.

Info: safaris-safaris.at

Nachhaltiger Tourismus

ecotourismkenya.org informiert im Detail über Tourismusbetriebe in ganz Kenia, die sich nachhaltigen Standards verpflichtet haben. Das EU-Projekt „Green Tour Kenya“ fördert u. a. die Teilhabe der heimischen Bevölkerung („Community Based Tourism“)