Rapper Smudo: "Fliegen? Eigentlich ist das sehr einfach"

Für mich ist es eine Form von direkter Begegnung mit der Natur. Ich weiß, dass das absurd klingt, aber den Wind um die Ruder streichen im Steuerhorn zu spüren, die Bewegung der Luftmassen als Welle zu spüren, die Kraft und schiere Größe von Niederschlagswolken zu erleben, die Vielfalt des Bodens auf den man herabblickt und die Ruhe und Weite eines kleinen Landeplatzes in der Pampa sind für mich Naturerfahrungen. Und natürlich, wenn der Flieger effizient genug ist, ist er auch eine Zeitmaschine. Ich kann viele Jobs in kurzer Zeit abwickeln.

Mit Bruce Dickinson vo Iron Maiden hast du einen Berufskollegen, der Pilot ist. Bist du schon einmal mit ihm gemeinsam geflogen?

Leider nicht. Ich kenne die TV-Serie „Bruce Dickinson. Flying Heavy Metal“ – Heavy Metal nennt man in der Fliegersprache die großen Flugzeuge, in der Regel Passagierflugzeuge. Er testet in dem Sechsteiler für den australischen „Discovery-Channel“ diverse interessante Flieger. Ich würde mir gerne von ihm erklären lassen, wie er dazu kam, neben Iron Maiden die Karriere eines Airline-Piloten einzuschlagen und wie das parallel funktioniert hat.