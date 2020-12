Fliegen wie Ikarus, John Travolta und Smudo: Der Traum lebt

Vorbild Ikarus

Der Schweizer Pionier Raphaël Domjan umrundete vor zehn Jahren die Erde mit einem solarbetriebenen Katamaran. Seit fünf Jahren arbeitet er an dem Ziel, mit einem von Sonnenenergie betriebenen Flugzeug bis in die Stratosphäre vorzudringen. Das Vorbild für diese Vision? Natürlich, die alte, Ovid zugeschriebene Sage von Ikarus.

Dieser stürzte dem Mythos zufolge wie ein Bruchpilot über dem Meer ab, weil er aus Übermut der Sonne zu nahe kam und das erhitzte Wachs schließlich seine Flügel schmelzen ließ.

Moderne Piloten sind zum Glück gegen zu viel riskantes Gehabe immun. Smudo etwa, der Texter und Rapper der deutschen Hip-Hop-Formation Die Fantastischen Vier, besitzt neben einer Fluglizenz auch eine für technisch noch anspruchsvollere Kunstflüge. Sprich: Er kann Loopings, Rollen mit Rückenlage, Trudeln und all das, was normale Flugpassagiere in Panik versetzt. Aber auch Smudo will es gewöhnlich sanfter, wenn er an die Landung denkt.