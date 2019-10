Neue Attraktion auf Flughafen Wien: "Birdly" erfüllt Traum vom Fliegen

Die Besucherwelt auf dem Flughafen Wien bietet eine neue Attraktion: "Birdly" erfüllt laut einer Aussendung vom Freitag den Traum vom Fliegen. In einer robotik-unterstützten Virtual-Reality-Flugsimulation erleben die Gäste eine prähistorische Landschaft, die Häuserschluchten von New York und in Kürze auch die Stadt Wien aus der Vogelperspektive.

Wie ein Vogel steuert der "Birdly"-Nutzer seinen Flug durch Bewegen der Arme selbst. "Das schafft ein äußerst lebendiges Ganzkörpererlebnis", so der Airport. Begleitpersonen erleben den Flug zusätzlich auf großformatigen Bildschirmen. Die Besucherwelt samt der neuen Attraktion befindet sich im Terminal 3 auf Ebene 4. "Birdly" ist täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Ein Flug dauert zweieinhalb Minuten.

www.viennaairport.com/besucherwelt