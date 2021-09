Parov Stelar über die Hass-Liebe zum Live-Spielen und weiße Tiger

Wie ist das mit dem Erfolg, wenn der kommt? Kauft man sich Dinge, die man sich früher gar nicht vorstellen hat können? Yachten? Tiger?

So ein weißer Tiger wäre schon super (lacht). Aber ganz ehrlich: ich habe in meiner Karriere nie das große Geld verfolgt. Für mich ist das Großartigste, wenn ich Zeit habe und meine Songs machen kann. Geld ist für mich Freiheit, dass ich das machen kann, was ich will. Obwohl der weiße Tiger trotzdem super wäre.

Ausstellungstipps:

Parov Stelar – I’ll be OK soon, Museum Francisco Carolinum, Museumsstraße 14, 4020 Linz. Bis 15. September 2021

Parov Stelar – private/view: Schüsslerweg 10, 4600 Wels. Bis 31. Oktober 2021, Anmeldung: Arnold Hirschl 0699/1007 1666