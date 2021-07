„Ich zeige meine Abgründe“

Wie kam es zur Ausstellung in Linz? Alfred Weidinger, Direktor der Landeskultur GmbH, lernte Stelars Manager Arnold Hirschl kennen und sah einige Werke in dessen Sammlung. Vom Künstler selber hatte er bis dato noch nie gehört, die Werke sprachen aber für sich. Also besuchte Weidinger Füreder in seinem Atelier in Mallorca, um ihn kennenzulernen, und kam quasi mit der Ausstellung im Gepäck zurück nach Linz.

Erstmals sind auch zwei Skulpturen zu sehen, etwa die liebste Malhose von Stelar, die er so häufig im Atelier getragen hat, dass sie irgendwann vor lauter Farbe quasi gestanden ist. Bis zur Skulptur war es dann nur mehr ein kleiner Schritt.