Oscars hautnah: Backstage bei den Superstars

Alles anders. Natürlich. Schon der Termin ist ungewohnt, am 25. April geht die Oscar-Gala mit knapp zwei Monaten Verspätung über die Bühne. Okay, die Sache mit der Gala läuft wohl nicht so wie gewohnt. Aber es soll – so der Stand zu Redaktionsschluss – ein echtes Live-Event werden, keine Videokonferenz oder Zoom-Party, wie die Golden Globes zu Beginn des Jahres.

Neben dem traditionellen Dolby Theater in Los Angeles gibt’s mit der Union Station einen zweiten Veranstaltungsort. Ja richtig, die Union Station ist der altehrwürdige und noch immer wichtigste Bahnhof der Stadt. Zusätzlich soll es Außenstellen in London und Paris geben, damit die nominierten Stars keine großen Reisen absolvieren müssen.