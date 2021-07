Aus für Bridgerton? Drehstopp auf unbekannte Zeit für Netflix-Hit

Die zweite Staffel der britischen Erfolgsserie wird seit Mai in London gedreht. Phoebe Dynevor, Hauptdarstellerin der ersten Staffel, soll auch in der zweiten Staffel wieder zu sehen sein, wenn auch eher im Hintergrund. Co-Star und Publikumsliebling Regé-Jean Page gab schon im Frühjahr bekannt, nicht mehr als Duke of Hastings zurückzukehren. Schade – immerhin wurde die Serie unlängst für 12 Emmy Awards nominiert und gilt als erfolgreichste Netflixserie aller Zeiten.