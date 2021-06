Dirigentin: „Hier geht es schlimmer zu als in der Rockszene“

Musik ist eine Sprache, heißt es, aber warum ist diese so männlich besetzt in der Klassik?

Warum in Mitteleuropa sehr spät Frauen ins Orchester kamen, hat gesellschaftspolitische Ursachen. Daher rührt auch die lange geltende Meinung, dass ein Mann besser Klavier spiele als eine Frau ...

Das Cello war etwa ein Instrument, das für Damen lange als unsittlich galt. Um 1860 wurde der Stachel eingeführt, um das Instrument abzustützen. Aber auch lange danach durften Frauen Cello nur im Amazonensitz mit beiden Beinen auf einer Seite spielen.

Tatsächlich wollte ich es als Kind aus diesem Grund nicht lernen. Ich wurde von vielen dazu animiert, Cello zu lernen. Ich aber meinte: Nein, das kann ich mir als Dame nicht vorstellen. Da war ich sieben oder acht Jahre alt (lacht). Aber wenn wir dieses Thema ansprechen, dürften Männer auch nicht mehr Cello spielen – wegen des Manspreading (lacht noch mehr).

Die Kultur bemüht gerne das Image, dass sich die in ihr agierenden Menschen sehr kultiviert verhalten. In dem Roman „Die Dirigentin“ von Maria Peters, der vor Kurzem auch erfolgreich verfilmt wurde, und in dem es um den steinigen Weg einer Musikerin mit Ambitionen geht, heißt es: „Die Musikwelt ist sehr hinterhältig.“ Was ist Ihr Eindruck?

Nicht nur das. Ich sage immer, in der klassischen Musik geht’s schlimmer zu als in der Rockszene. Ich bin ein lebender Beweis dafür, dass nach wie vor sehr viele junge Menschen in dem System der großen Häuser verbrannt werden. Ich kann das bestätigen und bin trotzdem ein unverbesserlicher Optimist.

Geht’s in der Klassik wirklich schlimmer zu als bei Pop und Rock?

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich mache mir jetzt mit dieser Aussage keine Freunde, aber es muss einmal besprochen werden. Die Klassikszene war lange und über viele Jahrzehnte eine Branche, in der nur durch gewisse Beziehungen bestimmte Leute auf die Bühne durften. Oder weil sie klein beigegeben haben und mit einer Person im Bett gelandet sind oder landen mussten, um die Karriere nicht zu opfern.

Bei mir war es nicht unähnlich. Ich habe bewusst „Nein“ gesagt, und es gibt für seinen Übergriff an jenem Tag auch Zeugen. Aber mir wurde von Anwälten und Agenturen gesagt, du hast keine Chance. Ich habe beschlossen, den Namen nicht zu nennen. Es war schwierig, Frieden zu schließen, nachdem ich auch erkannt habe, dass es tatsächlich schwarze Listen von SängerInnen gibt, die „Nein“ gesagt haben. Und die dann gewisse Bühnen nicht betreten dürfen. (Anmerkung der Redaktion: Der FREIZEIT sind Details des Vorfalls bekannt; aus medienrechtlichen Gründen werden sie nicht abgedruckt)