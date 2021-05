Die Klassik lebt wieder: Die gesammelten Konzertkritiken seit dem Neustart

Reflexionen zu Beethoven: Daniel Barenboim im Wiener Musikverein

Die Klaviersonaten Ludwig van Beethovens sind für den Pianisten Daniel Barenboim ein Lebensprojekt. Seit seinem siebenten Lebensjahr spielt er sie. Nun, mit seinen 78 Jahren, führt er alle 32 in chronologischer Reihenfolge im Musikverein auf. Am zweiten Abend waren die Sonaten Nummer fünf bis acht dran. Ohne Pause spielte er alle vier durch. In der Trias der Sonaten in c-Moll (op. 10/1), F-Dur (op. 10/2), D-Dur (op. 10/3) ließ er geschärfte Kontraste hören. Gewalt und Trost manifestierten sich in seinem Vortrag.

Wenn Barenboim spielt, ist das mehr als reines Virtuosentum, denn er ist ein Philosoph, ein Denker an den Tasten, der sein Publikum auf seine Gedankenspiele mitnimmt. In düsterer c-Moll trat er seine Reise in die drei Mikrokosmen des Opus 10 an. Dabei zeigte er, wie eng diese miteinander verbunden sind.

Den schalkhaften Beethoven ließ er in der Sechsten hören, bevor er sich der fordernden viersätzigen mit Ausdruck widmete. Bei der „Pathétique“, der Sonate in c-Moll (op. 13), changierte er faszinierend zwischen expressiven Ausbrüchen und sanftem, tröstlichem Spiel. Da war klar: Seine Botschaft heißt Reflexionen zu Beethoven. Ovationen. Susanne Zobl

Hommage an Gustav Mahler mit dem „Wiener Klang“: Die Philharmoniker mit Daniel Harding

Die Wiener Philharmoniker wissen, was sich gehört. Ihr erstes Konzert vor Wiener Publikum im Konzerthaus widmeten sie Gustav Mahler, denn sein Todestag hatte sich am 18. Mai zum 110. Mal gejährt. Dirigent Daniel Harding gab mit dem Adagio der fragmentarisch gebliebenen 10. Symphonie den Auftakt zur Hommage.

Der Brite wählte die Fassung von Deryck Cooke, die zu den heute meist gespielten zählt. Das war, als würde in diesen etwas mehr als 20 Minuten die jüngste, pandemieüberschattete Vergangenheit reflektiert. Verstörend, getragen zelebrierte Harding diese Düsternis in Mahlers letzter Symphonie. Wie Balsam aber der Klang der „Wiener“.

Den hatten sie auch gepflegt – mit der Einspielung einiger Symphonien von Anton Bruckner unter Christian Thielemann und einer Konzerttournee in Italien mit Riccardo Muti. Doch zurück in die Gegenwart, zu Mahlers erster Symphonie in D-Dur. Harding wusste, dass er sich auf brillante Musiker verlassen konnte.

Seine eigensinnige Lesart setzte auf Dekonstruktion und Effekte. Bravos für die glänzenden Leistungen dieser Musiker. Susanne Zobl

Zwei Virtuosen, denen man stundenlang zuhören könnte: Julian Rachlin und Jonas Kaufmann im Konzerthaus

Mit (vorsichtigem) Optimismus darf behauptet werden, dass das Kulturleben wieder seinen Lauf genommen hat. Im Konzerthaus herrscht Hochbetrieb, und der ist perfekt intakt. Sanitäter prüfen die obligaten Nachweise, will man das Haus in der Pause verlassen, bekommt man eine „Raucherkarte“, die eine Rückkehr ohne nochmaliges Vorweisen des Gesundheitszertifikats ermöglicht. Das zum praktischen Teil.

Der künstlerische prunkte im Großen Saal in zwei Konzerten mit Virtuosen – Julian Rachlin und Jonas Kaufmann. Beide konnte man am selben Abend hören. Manche Konzerte beginnen um 18 Uhr wie jenes der Wiener Symphoniker mit dem designierten Chefdirigenten der Volksoper, Omer Meir Wellber. Den Auftakt gab Sergej Prokofjews Violinkonzert in g-Moll, womit man beim ersten Virtuosen des Abends ist – Julian Rachlin. Der ließ Russlands Seele erklingen und brachte seine Geige mit unfassbarer Zartheit zum Singen. Omer Meir Wellber hat ein starkes Faible für Effekte. Das war bei der sechsten Symphonie von Dmitri Schostakowitsch zu hören.

Ungewöhnlich auch der Konzertbeginn des Liederabends von Jonas Kaufmann um 20.30 Uhr. „Herzlichen Dank für Ihr Warten, hoffentlich hat das jetzt ein Ende“, kommentierte er die vergangenen Monate der Stille. Mit Franz Schubert begann er seine Reise durch die Welt des Kunstlieds. Helmut Deutsch war ihm mit seinem facettenreichen Spiel ein zuverlässiger Partner am Klavier. Kaufmann interpretierte feinsinnig. Überwältigend auch Lieder von Robert Schumann oder von Franz Liszt, wo Kaufmann seine Opernstimme in gewissen Momenten aufblitzen ließ. Seiner schönen, ins Baritonale reichenden Tenorstimme könnte man stundenlang zuhören. Stehende Ovationen. Susanne Zobl

Daniel Barenboim: Auftakt zu einem wahren Marathon mit kurzer Pause

„Ich weiß, dass wir keine Pause machen dürfen. Aber ich gebe Ihnen und mir jetzt fünf Minuten“, so Daniel Barenboim. Fünf Minuten Pause also (Publikum ist ja teilweise wieder zugelassen) im Goldenen Saal des Musikvereins, wo Starpianist Daniel Barenboim den Auftakt zu einem wahren Marathon bestritt.

Alle 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven wird der Künstler saisonübergreifend interpretieren. Und die kleine Pause – sie war tatsächlich notwendig – für das Publikum und für Barenboim. Denn der Pianist startete sein Beethoven-Projekt gleich mit vier Sonaten, jenen in f-Moll (op. 2/1), A-Dur (op. 2/2), C-Dur (op. 2/3) und Es-Dur (op. 7). Vor der nicht zum Dreierblock gehörigen Es-Dur-Sonate gab es die kurze Ruhepause für beide Seiten.

Denn Beethoven ist und bleibt eine Herausforderung für jeden Interpreten – in technischer und in interpretatorischer Hinsicht. Dass ein Daniel Barenboim diesem Kraftakt gewachsen ist, versteht sich. Technisch makellos, dramatisch, aber vor allem stets auch mit einer Prise Melancholie realisierte Barenboim die einzelnen Werke. Und nahm sich zudem auch sehr viel Zeit.

Denn bei Barenboim ist Beethoven weniger der Revolutionär, der vorwärtsdrängende Erneuerer. Er ist in dieser Deutung auch ein Grübler, ein Zweifler, ein Suchender. Das wurde vor allem in den langsamen Sätzen sehr deutlich und ist völlig legitim. Als wäre es ein musikalisches Nachdenken über Humanismus und über Romantik erklang etwa die Es-Dur-Sonate, stets träumerisch, graziös und im Largo mit einem schönen Hauch Wehmut ausgestattet.

Leidenschaftlicher, explosiver, und kühner modellierte Barenboim zuvor die Trias aus f-Moll, A-Dur und C-Dur aus. Wobei auch hier immer wieder einige elegische Zwischentöne Raum erhielten. Barenboim ist eben kein Berserker am Klavier und keiner, der auf bloße Effekte setzt. Bei ihm entwickelt sich Beethoven in aller technischen Brillanz ganz organisch, harmonisch, quasi aus dem Inneren heraus. Ein spannender Ansatz, der mit viel Applaus bedacht wurde und heute, Samstag, seine Fortsetzung findet. Peter Jarolin

Wiedereröffnung im Musikverein mit jugendlicher Frische und Symbolcharakter

Wie sehnlichst hatten Musikfreunde auf diesen Zeitpunkt gewartet. Jetzt war es endlich so weit: Nach mehrmonatigem Kultur-Lockdown durften die Tore der Konzertsäle wieder öffnen und die Klassikfans konnten nach langem Streamen endlich wieder Live-Musik hören. Und es hatte auch einen wunderbaren Symbolcharakter, dieses erste Konzert des Musikvereins der Jugend zu überlassen, sprich dem Gustav Mahler Jugendorchester.

SpielfreudeUnter Daniele Gatti zeigten sich die jungen Musiker von ihrer besten Seite: Ungemein spielfreudig, fein ausbalanciert, reich an Schattierungen und meist sehr exakt. All dies erlebte man bei Felix Mendelssohn-Bartholdys beliebter „Italienischer“ Symphonie, die den wegen der Pandemie nur zu 50 Prozent gefüllten Goldenen Saal mit mitreißender Frische und Italianitá ausfüllte.

Obwohl bei Ludwig van Beethovens „Pastorale“ der beim Komponisten sonst übliche titanenhafte Ton fehlt, sollte sie nicht als heiter-problemloses Nebenwerk verniedlich werden.

Der Komponist Hector Berlioz bezeichnete die sechste Symphonie gar als die schönste aller Beethoven-Kompositionen überhaupt, weil „sie einen unvergleichlich größeren Eindruck macht als irgendeine andere“.

Zudem das Werk als Prüfstein an Klangkultur und Reichtum an Abstufungsmöglichkeiten gelten darf. Und gerade da war das oftmals als erste Programmmusik bezeichnete, für damalige Zeiten völlig untraditionell fünfsätzige Werk bei den Musikern unter dem viele Akzente und Stimmungen herausarbeitenden, italienischen Dirigenten Daniele Gatti in besten Händen.

Mannigfaltige Valeurs, zahlreiche Nuancen, betörende Streicher erklangen besonders im Andante, im „Gewittersatz“ wie auch im Finale, das zu einem einzigen herrlichen Lobgesang wurde.

Großer Jubel eines dankbaren Publikums für die jungen Musikerinnen und Musiker sowie Daniel Gatti. Bleibt zu hoffen, dass dieser Auftakt inhaltlich die künstlerische Richtung nach der Pandemie weiter vor Publikum vorgeben darf. Helmut Christian Mayer