Mythos Diana: Wo die Königin der Herzen bis heute weiterlebt

Wobei: So richtig weg war Diana, geborene Spencer und spätere Princess of Wales, eigentlich nie. Seit ihrem jähen Tod im September 1997 – damals war sie jünger, als es ihre Schwiegertöchter heute sind – tauchte die Mutter des zukünftigen Königs in Filmen und Serien auf (ihre Darstellung in „The Crown“ löste erst kürzlich eine neue „Diana-Mania“ aus), diente als Style-Inspiration für Designer und Influencer sowie als Gegenstand medialer Berichterstattung.

Wie zuletzt aufgrund des Skandal-Fernsehinterviews im Jahr 1995, für das sich die BBC nun offiziell entschuldigte – oder wegen ihres legendären Brautkleids, das derzeit, vierzig Jahre nach der Hochzeit, im Kensington Palast zu bewundern ist.