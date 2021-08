Monika Helfer und Michael Köhlmeier über Kritik, Harmonie und Löwenherz

Sie hat zuletzt in den Büchern „Vati“ und „Die Bagage“ berührend autofiktional ihre Familiengeschichte erzählt. Beide wurden zu Bestsellern. Er veröffentlicht am 23. August sein fast 1.000 Seiten umfassendes Mammut-Werk „Matou“. Der Erzähler darin ist der Kater Matou, der Homer der Katzen, mit einem Sieben-Leben-Leben. Am 13. August erscheint außerdem „Gedankenspiele über das Gelingen“. Sie wohnen in Hohenems in Vorarlberg. Dort hat die Freizeit Monika Helfer und Michael Köhlmeier erreicht.

Freizeit: Herr Köhlmeier, warum haben Sie sich für einen Kater als Erzähler in Ihrem neuen Roman „Matou“ entschieden?

Michael Köhlmeier: Ich habe ein Bild aus der Zeit der Französischen Revolution gesehen. Mir fiel auf, dass viele Hunde und Katzen unter der Guillotine waren. Die haben das Blut geleckt. Da dachte ich: Schreib über die! Es ist ja nicht das erste Buch, das in der Ich-Form eines Katers geschrieben wird. Das berühmteste Beispiel ist der Kater Murr von E.T.A. Hoffmann, der Hoffmann kommt übrigens in meinem Buch vor. Es ist überraschend, die Welt aus der Sicht eines Tieres zu sehen, das bietet viele Freiheiten beim Schreiben.