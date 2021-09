Weltbarttag: Auf diese Gesichtsbehaarung fahren junge Männer ab

In Sachen Gesichtsbehaarung kommt niemand so schnell an die Deutschen heran. Bei der Bart-Weltmeisterschaft, bei der die beeindruckendsten Gesichtsbehaarungen ausgezeichnet werden, lagen im Jahr 2019 unsere Nachbarn in neun von 20 Kategorien vorne. Coronabedingt gab es seitdem für das Event eine Zwangspause, erst 2023 können die Teilnehmer aus aller Welt wieder die Früchte ihrer jahrelangen Rasur-Abstinenz zur Schau stellen. Zumindest der heutige Weltbarttag ist den Aficionados zum Feiern ihrer Gesichtshaarpracht noch geblieben.

Jugend setzt auf Retrolook

In Österreich rasiert sich laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Kosmetik Transparent nur mehr jeder vierte Mann täglich. „Der Hype um den Bart hat 2015 so richtig begonnen“, sagt Ralph Reitbauer vom Barber Shop Royal Hair Update. „Jene, die sich damals für einen Vollbart entschieden haben, sind diesem Look bis heute treu geblieben. Daran hat auch die Maskenpflicht nichts geändert.“ Sich dem Wildwuchs hinzugeben, komme nicht mehr infrage. Ein guter Schnitt sei der Kundschaft fast so wichtig wie jener am Kopf.

Der Besuch beim Barber diene laut dem Experten nicht nur der reinen Kürzung des Haares: „Bei uns ist es ein Wellnessprogramm inklusive Gesichtsmassage und Anti-Aging-Pflege – nur eben ohne pinkfarbene Einrichtung.“