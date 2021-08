Warum plötzlich Cowboy-Boots wieder im Trend liegen

Diese Woche lanciert Sängerin Beyoncé die neue Kollektion ihres Labels Ivy Park in Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Adidas. Bereits das kürzlich veröffentlichte Promotion-Video zeigt, wohin die modische Reise diese Saison geht: in den Wilden Westen.

Der Clip zeigt den Popstar als Cowgirl in Jeanshemden, Fransenstiefeln, Westernhüten und Chaps. Noch bevor die Kollektion unter dem Motto „Rodeo“ in die Geschäfte geliefert werden konnte, verzeichnete das Modesuchportal Lyst einen rasanten Anstieg bei den Suchanfragen nach den Begriffen „Cowboyhut“ (plus 26 Prozent) sowie „Rodeo“ und „Kuhmuster“ (insgesamt 64 Prozent).