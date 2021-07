Warum ein Flüchtling neuerdings für "Karl Lagerfeld" designt

Kennengelernt haben die beiden einander in der Endrunde zum LVMH Prize. Bald darauf fragte Carine Roitfeld bei Kenneth Ize an, ob er bereit wäre, für die Marke Karl Lagerfeld eine Kapsel-Kollektion (eine einmalig produzierte und limitierte Mini-Kollektion, die meist im Rahmen einer Kooperation entsteht) zu entwerfen.

Kenneth: „Ich sagte zu, obwohl es mir die Rede verschlagen hat, und begann sofort zu arbeiten. Leider habe ich Karl ja nicht mehr persönlich kennenlernen können. Aber ich wusste Bescheid über seine Arbeitsweise, seine Liebe zu Büchern, sein Interesse für alles, sein Umgang mit den Leuten, die mit ihm arbeiteten, all das hat mich sofort inspiriert. Meine Kollaboration ist ein Brief an Karl mit Bildern aus Afrika. Er hat ja immer mit einem weißen Nachthemd geschlafen und weiße Hemden geliebt. Das Ende meiner Kollektion ist genau so ein weißer Kaftan.“

Dazu kommt ein Markenzeichen von Kenneth – die dichten, bunten Streifen. Es vermischen sich afrikanischer Stil mit Pariser Eleganz. Kenneth: „Wir haben uns auch vom Igbo-Stamm in Nigeria mit dem Uli Body Tattoo inspirieren lassen, den wir auf Strickwaren aufgebracht haben.“ Alle Modelle sind Uni-Sex, also von jedem Geschlecht zu tragen.

Erhältlich ist die kleine Kollektion nur in ausgewählten Geschäften: Im Karl Lagerfeld Geschäft in Paris Saint Germain und bei Browns in der Regent Street in London.