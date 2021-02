"Vogue" beruft überraschend Influencerin zur Chefredakteurin

Dass erstmals eine Bloggerin auf solch einer prestigeträchtigen Position landet, zeigt: Bei Condé Nast, dem Mutterverlag der Vogue, versteht man langsam, dass für das langfristige Überleben von Modemagazinen, deren Umsätze immer weiter sinken, neue Wege gegangen werden müssen.

"Ihre internationale Erfahrung, herausragende multimediale Expertise und breites Interessensgebiet sind die perfekte Kombination, um Vogue China in die Zukunft zu führen", sagte Anna Wintour, die nicht nur Chefredakteurin der US-Ausgabe, sondern als Global Editorial Director auch alle anderen weltweiten Vogue-Ableger überblickt.

Margaret Zhang hatte in den vergangenen Jahren bereits Marken wie Mulberry und Airbnb bei ihrem Markteintritt in China beraten. Sie werde in Zeiten, in denen sich die Beziehung zwischen Australien und China verschlechtert hat, eine wichtige Rolle bei der positiven Projektion der australischen Kultur in China einnehmen, sagte Ökonom Tim Harcourt von der University of South Wales gegenüber dem Guardian.

Wie gehts es mit deutscher "Vogue" weiter?

Angesichts dieser Neuigkeiten wartet die Branche nun gespannt darauf, wie es in Deutschland weitergeht. Ende 2020 gab Christiane Arp bekannt, die deutsche Vogue nach 17 Jahren zu verlassen. Wer ihr nachfolgen soll, ist bislang nicht klar. Auch hier wird über die eine oder andere Influencerin gemunkelt.