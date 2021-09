Vienna Fashion Week.21 startete mit vielfältigen An- und Aussichten

Die Modeschaffenden gehörten dadurch zu jenen Berufsgruppen, die es besonders schwer getroffen habe. "Auch dieses Jahr tun wir unser Bestes, die Fashion Week überhaupt stattfinden zu lassen, als Plattform für alle Designer, die sich hier präsentieren möchten und sonst keine Gelegenheit dazu haben.

Am Mittwoch, dem ersten Schauentag, sind Kollektionen von #SupportYourLocalGirlGang", Vis A Vis, Jana Wieland, Pitour und Nelmit by Neli Mitewa zu sehen. Am Donnerstag folgen Imaatu, Callisti, 2069 und ab 21.00 Uhr die schon traditionelle Thai-Fashion-Night. Die Modeschule Michelbeuern, Irina Schrotter, Manuel Essl Design, Anelia Peschev, Manufaktur Herzblut, Kubidezse und Maison Nyca bestreiten den Freitag. Den Abschluss am Samstag machen Kunstmodedesign Herbststraße, Musa, Modeakademie Sitam, Mariná, Andrea Tincu, Art Point und TrueYou.

Ebenfalls ab Mittwoch kann man im Shoppingbereich und den Pop-up-Stores in der Arena21 und der Ovalhalle im Quartier21 des Museumsquartiers bei freiem Eintritt Kollektionsteile entdecken, probieren und kaufen.