New York Fashion Week: Diese Farben werden 2022 zum Trend

Der Wettergott meinte es gut mit den meisten Designern bei der New Yorker Fashion Week, die zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie zum Großteil mit zahlreichen Gästen stattfinden konnte.

Aus Sicherheitsgründen verlegten die meisten Labels bei durchschnittlich 28 Grad ihre Präsentationen nach draußen: Tory Burch verwandelte für ihre Show die Mercer Street in Soho in einen Laufsteg und ließ Restaurants und Blumenläden ihre Stände entlang des Runways aufbauen, um zeitgleich die lokalen Betriebe nach einer schwierigen Zeit zu feiern. So lässig wie die Location war auch die Mode: Mit weit fallenden Hosen und Kleidern stimmte Burch schon jetzt auf die nächste Frühjahr/Sommer-Saison ein.