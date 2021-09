Vienna Fashion Week: Wie die heimische Modeszene der Pandemie trotzt

Wissen, was man trägt

Auch Jana Wieland, die am Mittwoch im Fashion-Week-Zelt gastieren wird, kann ein vergleichsweise positives Resümee ziehen: „Uns kleine Labels hat aufgrund weniger Mitarbeiter und weil wir keine großen Verkaufsflächen haben, nicht so eine Ausgabenkeule getroffen. Ich habe die Zeit genützt, um meinen Onlineshop zu überarbeiten“, erzählt die 31-Jährige. In ihrer erstmaligen Teilnahme an der Wiener Modewoche sieht die Designerin nun eine Chance, sich einen neuen Käuferkreis zu erschließen.

Der erste Samen für mehr Interesse an heimischem Design wurde mit dem zu Pandemiebeginn stark propagierten Motto „Buy Local“ gesät. Doch hat es auch ein langfristiges Umdenken bei der potenziellen Kundschaft bewirkt? „Ich würde es mir jedenfalls wünschen“, sagt Wieland. „In den Köpfen hat sich da auf jeden Fall einiges getan. Immer mehr Menschen können den Kauf von Drei-Euro-Shirts ethisch nicht mehr mit sich vereinbaren. Und ich merke, dass die Menschen zunehmend wissen wollen, wie das, was sie täglich tragen, entsteht.“ An der Freude, mit der die Kundinnen zu ihr ins Atelier kommen, sehe sie, dass der persönliche Kontakt mehr denn je gesucht und geschätzt werde.