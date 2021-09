Model-Mamas auf Moschino-Laufsteg in New York

Nach einer langen Pause kann in New York City endlich wieder eine - analoge - Fashion Week stattfinden. Am Donnerstag präsentierten namhafte Labels wie Naeem Khan oder Carolina Herrera ihre Kollektionen für das kommende Frühjahr. Aprilhaft war auch das Wetter im Bryant Park, wo das italienische Label Moschino sein Fashion-Week-Debüt gab: Während der gesamten Show regnete es, sodass die Gäste mit Regenschirmen auf ihren Klappstühlen Platz nahmen mussten. Eine Indoor-Alternative war - wohl auch wegen des anhaltenden Infektionsrisikos - nicht geplant.