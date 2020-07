Urlaub in der Nase: Wie Düfte unsere Erinnerungen wecken

Die Füße in den Sand stecken und mit der liebsten Sonnencreme eingeschmiert eine Piña Colada schlürfend den Blick über das Meer schweifen lassen. Daraus wird für die meisten heuer nichts. Was exotische Reiseziele anbelangt, ist mit diesem Sommer bekanntlich wenig anzufangen – und das Fernweh oft deshalb besonders groß.

Statt zu verzagen, kann man stattdessen am heimischen Balkon in Gedanken an vergangene Urlaubsorte reisen und sich so der Vorfreude auf künftige Traumziele hingegeben. Das Fotoalbum braucht es dafür nicht zwingend, die in Mexiko gekauften Räucherstäbchen machen mehr Sinn. Denn der Geruchssinn spielt für unsere Erinnerungen eine viel wichtigere Rolle.