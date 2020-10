Trend-Accessoire: Wie Seidenschals jetzt getragen werden

Große Schals und Tücher waren schon vor zehn Jahren die ständigen Begleiter neben Röhrenjeans und Ballerinas. Jeder Trendsetter, der damals etwas auf sein Modegespür hielt, ging nicht ohne Halstuch außer Haus. Langsam aber sicher verschwanden die Tücher dann im Kasten – um jetzt endlich wieder hervorgeholt zu werden.

Allerdings fallen die neuen Halswärmer auf den Laufstegen in Mailand und Paris nun etwas kleiner aus – ganz so, wie wir sie schon an schicken Damen in den Achtzigerjahren gesehen haben: Edle Seidentücher werden nun eng an den Hals gebunden getragen.