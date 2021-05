Es war 1998, als Modevorbild Carrie Bradshaw das erste Mal im TV auf ihr Millionenpublikum traf – in einem weißen Tüll-Minirock und High Heels. Das ikonische Outfit war jahrelang im Serien-Intro von „Sex and the City“ zu bewundern.

Für Sängerin Madonna und andere Fashion Victims der Achtzigerjahre war der Tüllrock im Alltag schon lange nichts Neues. Im Sinne des Punk-Mottos „Alles geht“ wurden Tüllröcke mit Leggins und Springerstiefeln kombiniert. Ansonsten galt der oft etwas kratzige, transparente Stoff bis in die Neunzigerjahre als der Standard für elegante Roben wie Brautkleider.