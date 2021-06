Stöckel-Crocs: Edelschlapfen von Balenciaga mit Stiletto gefällig?

Überraschungseffekt

Was vor 4 Jahren als Marketing-Gag abgetan wurde, überraschte kommerziell. Das damalige Modell mit 10-Zentimeter-hohem Plateau wurde nicht nur von Influencern geschätzt. Es entstand so ein Hype, dass die Schuhe innerhalb von wenigen Stunden nach Launch ausverkauft waren. Und das bei einem Preis von 850 US Dollar! Man kann also davon ausgehen, dass der Plan auch für die Neuauflage aufgehen wird.