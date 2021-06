Kanye West hat schon jetzt die gehypteste Jacke des Herbstes lanciert

Während sich viele noch überlegen, in welches Sommerkleid sie noch investieren wollen, ist die Modebranche schon mitten im Herbst angekommen. Die ersten Pre-Fall-Kollektionen hängen bereits in den Geschäften. Wer sich eines der begehrtesten Stücke der neuen Saison sichern will, muss also bei knapp 30 Grad bei Jacken und Stiefeln zuschlagen.

Vorgeschmack: Yeezy x Gap

So war innerhalb weniger Stunden das erste Teil aus der lang erwarteten Zusammenarbeit von Kanye Wests Label Yeezy und der US-Modemarke Gap ausverkauft: Diese Woche wurde auf der Gap-Website eine blaue Unisex-Jacke für 200 Us-Dollar lanciert. Diese wird zwar erst im Herbst ausgeliefert, dennoch war der Andrang so groß, dass die Vorbestellungsmöglichkeit innerhalb kurzer Zeit ausgelaufen war.