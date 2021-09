Stiftung Warentest: Sogar in Naturkosmetik kritische Stoffe gefunden

Auf Foundation, Rouge, Puder und Lippenstift kann vielleicht noch verzichtet werden, auf das Auftragen von Mascara jedoch nicht. Für eine Vielzahl an Frauen zählt die Wimperntusche zu jenen Beautyprodukten, zu denen sie täglich greifen.

Zwölf Produkte unter der Lupe

Stiftung Warentest hat nun zwölf schwarze Mascaras genauer unter die Lupe genommen. Zum einen wollten die Testerinnen wissen, ob die Produkte wirklich für längere Wimpern sorgen. Zum anderen wurde jedes einzelne im Labor auf Keime und kritische Stoffe untersucht. Sechs Mascaras, darunter die Luxusmarke Chanel und die Günstigfirma Essence, konnten beim optischen Ergebnis nach einer Woche Anwendung punkten.

Krebserregendes Metall

In Sachen Inhaltsstoffe gibt es bei mancher Firma Verbesserungsbedarf. Das krebserregende Metall Arsen wurde im Labor nicht nur in der dm-Eigenmarke „Trend It Up“ gefunden, sondern sogar in einem Naturkosmetik-Produkt von Sante.